اے ڈی سی جی خوشاب کو اعلٰی تعلیم کیلئے جنوبی کوریا جانے کی اجازت
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)حکومت پنجاب نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) خوشاب، ساجد منیر کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جنوبی کوریا روانگی کی اجازت دے دی ہے ۔ ساجد منیر یکم ستمبر 2025 کو سیول نیشنل یونیورسٹی۔۔۔
، جنوبی کوریا میں ماسٹر ان انرجی پالیسی کے پروگرام میں شمولیت اختیار کریں گے ۔تاحال ان کی جگہ کسی نئی تعیناتی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ضلع خوشاب کے مکینوں نے ساجد منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اے ڈی سی جی خوشاب کے عہدے پر فوری طور پر نئی تعیناتی عمل میں لائی جائے ، تاکہ اضافی ذمہ داریاں کسی دوسرے افسر پر نہ پڑیں۔