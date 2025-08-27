صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منافع خوروں کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے ، محمد اشرف

  • سرگودھا
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، مارکیٹ کنٹرول اور ۔۔۔

گرانفروشی کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مارکیٹوں میں باقاعدگی سے چیکنگ کی جائے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے مزید کہا کہ تمام اشیائے خوردونوش، بالخصوص چکن کے نرخوں کی سرکاری نرخ ناموں کے مطابق فروخت کو یقینی بنایا جائے ، اور عوامی شکایات پر فوری کارروائی کی جائے ۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔

 

