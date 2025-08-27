صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب،دیگر افسروں کا اچانک نڑواڑی گارڈن کا دورہ

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا، سی ای او ضلع کونسل جوہرآباد، ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر امتیاز صدیقی اور دیگر محکموں کے افسران کے۔۔۔

 ہمراہ نڑواڑی گارڈن کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر گارڈن کی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ باغ کو عوام کے لیے کھلا رکھا جائے اور اس کی صفائی، تعمیر و مرمت، بجلی کی فراہمی اور باغیچے کی دیکھ بھال جیسے تمام امور کو یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا اور دیگر افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بحالی کے جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے سیاحوں کو سیر و تفریح کی مکمل سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔

 

