جماعت اسلامی خواتین ونگ کا ممبر سازی کنونشن،سینکڑوں شریک،ظہرانے کا اہتمام

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)جماعت اسلامی حلقہ خواتین میانوالی کے زیر اہتمام پی پی 87 کی خواتین کا ممبر سازی کنونشن ضلعی مرکز میں منعقد ہوا جس میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔۔۔۔

یہ کنونشن جماعت اسلامی کی ڈیجیٹل ممبر سازی مہم کے تحت جماعت میں شامل ہونے والی خواتین کے اعزاز میں منعقد کیا گیا۔ کنونشن سے صوبائی ناظمہ اور ضلعی ناظمہ نے خطاب کیا اور تمام ممبران کو جماعت میں خوش آمدید کہا۔ اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔

 

