ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ،انٹرن شپ امیدواروں کے انٹرویوز

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع عبدالماجد خان نے انٹرن شپ کے امیدواروں کے انٹرویوز کا آغاز کر دیا۔۔۔۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عبدالماجد خان نے 28 امیدواروں کے انٹرویوز لیے ، جب کہ دیگر امیدواروں کے انٹرویوز بدھ کے روز ہوں گے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس پروگرام سے نوجوان طلبہ و طالبات بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، جس سے بے روزگاری میں کمی آئی ہے ۔ زراعت سے وابستہ امیدواروں کو ایک سالہ انٹرن شپ مکمل کرنے پر ایک سالہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ \"کسان کارڈ\"، \"ٹریکٹر اسکیم\"، \"گندم سبسڈی\"، \"زیادہ گندم اگاؤ\" پروگرام، اور نوجوانوں کے لیے انٹرن شپ جیسے منصوبے کسانوں اور طلبہ دونوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔

 

