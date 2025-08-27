صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کی گراں فروشی کیخلاف کارروائی، تاجروں کی ہڑتال

  • سرگودھا
پیرا فورس کی گراں فروشی کیخلاف کارروائی، تاجروں کی ہڑتال

میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیرا فورس میانوالی نے مین بازار میں گراں فروشی کے خلاف دوبارہ کارروائی کرتے ہوئے بعض دکانداروں کو بھاری جرمانے کر دیے ، جس پر تاجروں نے ۔۔۔

شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔پیرا فورس کے انچارج بلال خان نے میڈیا کو بتایا کہ نرخ ناموں کی عدم موجودگی اور زائد نرخ وصول کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے ، جو کہ حکومت کی واضح ہدایت ہے ۔تاہم تاجر تنظیموں نے اس پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اسی نوعیت کی کارروائی کی جا چکی ہے ۔

 

