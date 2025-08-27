صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ سے ٹماٹر کی 100 سے زائد پنیری کے ٹرے چوری ،ایک ملزم گرفتار

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)دامن مہار کے قصبہ کٹھہ سگھرال میں ایک انوکھی چوری کی واردات پیش آئی، جہاں نامعلوم افراد مقامی زمیندار کے ڈیرہ گجراں سے ٹماٹر کی 100 سے زائد پنیری کے ٹرے چرا کر لے گئے ۔۔۔

چوری شدہ پنیری کی مالیت تقریباً 9000 روپے بتائی جاتی ہے ۔کٹھہ سگھرال پولیس نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایک چور کو گرفتار کر لیا ہے ، تاہم اس کے ساتھیوں کی گرفتاری تک ملزم کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ واضح رہے کہ کٹھہ سگھرال، دامن مہار کا ایک اہم زرعی علاقہ ہے ، جو پنجاب بھر میں ٹماٹر اور پیاز کی پیداوار کے لیے مشہور ہے ۔ یہاں پیدا ہونے والی فصلیں ملک بھر کی منڈیوں میں بھیجی جاتی ہیں۔

 

