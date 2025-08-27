چیف آفیسر بلدیہ بلدیہ کی زیر صدارت جشن عیدمیلاد النبی ؐ کے حوالے سے اجلاس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)جشن عید میلادالنبی صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلّم مذہبی جوش و جذبے اور احترام سے منانے کے سلسلہ میں اہم اجلاس چیف آفیسر بلدیہ ماجد بن احمد کی صدارت میں ہوا۔۔۔
جس میں علماء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اجلاس میں مرکزی جلوس اور بازاروں کو سجانے بارے اہم فیصلے کیے گئے ، اور12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافل کے حوالے سے انتظامات پر بھی غور کیا گیا اس موقع پر سی او کارپوریشن کا کہنا تھا کہ تمام راستوں پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ صفائی اور روشنی کے خصوصی اقدامات بھی ہوں گے ۔