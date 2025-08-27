صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آفیسر بلدیہ بلدیہ کی زیر صدارت جشن عیدمیلاد النبی ؐ کے حوالے سے اجلاس

  • سرگودھا
چیف آفیسر بلدیہ بلدیہ کی زیر صدارت جشن عیدمیلاد النبی ؐ کے حوالے سے اجلاس

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)جشن عید میلادالنبی صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلّم مذہبی جوش و جذبے اور احترام سے منانے کے سلسلہ میں اہم اجلاس چیف آفیسر بلدیہ ماجد بن احمد کی صدارت میں ہوا۔۔۔

جس میں علماء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اجلاس میں مرکزی جلوس اور بازاروں کو سجانے بارے اہم فیصلے کیے گئے ، اور12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافل کے حوالے سے انتظامات پر بھی غور کیا گیا اس موقع پر سی او کارپوریشن کا کہنا تھا کہ تمام راستوں پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ صفائی اور روشنی کے خصوصی اقدامات بھی ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی

اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط

مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر