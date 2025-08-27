صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی ضلع کونسل بھکر میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی ضلع کونسل بھکر میں کھلی کچہری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا مدثر حنیف بھٹی، نے ضلع کونسل ہال بھکر میں کھلی کچہری لگائی جس میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی اور۔۔۔

 افسران کو ہدایات دی کہ کھلی کچہری میں موصول ہونے والی درخواستوں کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کر کے رپورٹ پیش کریں،کھلی کچہری کے دوران مدثر حنیف بھٹی، ریجنل ڈائریکٹر، اینٹی کرپشن سرگودھا نے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام عوام کے لیے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا اور تمام افسران کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں، جب چاہیں آکر شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ریجنل ڈائریکٹر، اینٹی کرپشن سرگودھا نے مزیدبتایا کہ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام کی سہولت کے لیے ضلعی سطح پر کھلی کچہریو ں کا انعقاد کیا ہوا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کیا جا سکے ۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے تھانہ اینٹی کرپشن بھکر کے لان میں پودالگا کر ملک میں جاری شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالا۔ 

 

