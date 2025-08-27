15 سے 27 ستمبر تک سرویکل کینسر کیخلاف ویکسینیشن مہم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی سرپرستی میں عالمی ادارہ صحت اور یونیسف کے تعاون سے 15 سے 27 ستمبر تک سرگودہا ڈویژن میں پہلی بار سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کی جا رہی ہے ۔۔۔
مہم کے دوران 9 سے 14 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین مفت فراہم کی جائے گی تاکہ انہیں مستقبل میں اس مہلک مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ اس امر کا اظہار ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر محمد ریاض نے فیصل ہال میں منعقدہ آگاہی سیمینار میں کیا، جس میں محکمہ صحت، عالمی ادارہ صحت، یونیسف، محکمہ تعلیم، سول سوسائٹی، میڈیا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے بتایا کہ پاکستان میں پہلی بار یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے جو دنیا بھر میں کینسر کے خلاف مؤثر ترین ویکسین کے طور پر تسلیم کی گئی ہے ۔ یہ ویکسین بچپن میں لگنے والا ایک ایسا حفاظتی ٹیکہ ہے جو خواتین کو مستقبل میں سرویکل کینسر کے خطرے سے بچاتا ہے ۔