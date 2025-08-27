چناب میں پانی کی سطح بلند،ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر تحصیل کوٹمومن میں دریائے چناب کے کنارے واقع موضعات میں بلند ہوتے پانی کے پیش نظر مقامی سطح پر مسلسل اعلانات کیے جا رہے ہیں ۔۔۔
تاکہ عوام کو بروقت آگاہ کیا جا سکے ۔ضلعی انتظامیہ نے صورتحال پر مکمل نظر رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات مزید تیز کر دیے ہیں۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور صبح کے وقت یہ خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے ۔ کل بعض مقامات پر پانی دریا کے کناروں سے باہر آ سکتا ہے ، تاہم انتظامیہ، ریسکیو اور دیگر متعلقہ محکمے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ڈپٹی کمشنر سرگودہا کی ہدایت پر شہریوں کے تحفظ کے لیے تین ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں مختلف محکموں کا عملہ تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ مزید عملہ بھی روانہ ہے ۔ قائم کردہ ریلیف کیمپس گورنمنٹ اسکول، حیات پور (طالب والا)، یو سی آفس، مڈھ رانجھا، گورنمنٹ ہائی اسکول، حلال پور شامل ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دریائی علاقوں کا رخ نہ کریں، انتظامیہ سے تعاون کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر قریبی ریلیف کیمپ یا ریسکیو اداروں سے رابطہ کریں۔