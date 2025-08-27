150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سٹڈیز کے 150 طلباء نے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ایک تربیتی پروگرام مکمل کیا۔۔۔
اس انٹرنشپ کا مقصد طلباء کوسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ہنر، سوشل میڈیا مینجمنٹ، پبلک ریلیشنز اور ڈیجیٹل کہانی بنانے میں مہارت فراہم کرنا تھا۔اس انٹرنشپ کا مقصد طلباء کو میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے درکار عملی ہنر فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام کے دوران، شرکاء کو پاکستان کی فوجی کمیونیکیشن کی پیچیدہ حکمت عملیوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ طلباء نے مختلف فوجی اداروں کا دورہ کیا اور پاکستان کی فوج کی آپریشنل تیاری کو براہ راست دیکھنے کا موقع حاصل کیا، جس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ پاکستان کے بہادر سپاہی کس طرح ملک کی نظریاتی اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے مختلف محاذوں پر کام کرتے ہیں۔اس انٹرنشپ کا بنیادی مقصد تعلیمی تعلیم اور پیشہ ورانہ تجربے کے درمیان فرق کو دور کرنا تھا، تاکہ طلباء کو یہ سمجھنے کا موقع ملے کہ کس طرح کمیونیکیشن کی میڈیا حکمت عملیوں کو ملک کے دفاعی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ۔