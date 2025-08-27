صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

  • سرگودھا
150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سٹڈیز کے 150 طلباء نے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ایک تربیتی پروگرام مکمل کیا۔۔۔

 اس انٹرنشپ کا مقصد طلباء کوسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ہنر، سوشل میڈیا مینجمنٹ، پبلک ریلیشنز اور ڈیجیٹل کہانی بنانے میں مہارت فراہم کرنا تھا۔اس انٹرنشپ کا مقصد طلباء کو میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے درکار عملی ہنر فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام کے دوران، شرکاء کو پاکستان کی فوجی کمیونیکیشن کی پیچیدہ حکمت عملیوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ طلباء نے مختلف فوجی اداروں کا دورہ کیا اور پاکستان کی فوج کی آپریشنل تیاری کو براہ راست دیکھنے کا موقع حاصل کیا، جس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ پاکستان کے بہادر سپاہی کس طرح ملک کی نظریاتی اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے مختلف محاذوں پر کام کرتے ہیں۔اس انٹرنشپ کا بنیادی مقصد تعلیمی تعلیم اور پیشہ ورانہ تجربے کے درمیان فرق کو دور کرنا تھا، تاکہ طلباء کو یہ سمجھنے کا موقع ملے کہ کس طرح کمیونیکیشن کی میڈیا حکمت عملیوں کو ملک کے دفاعی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر