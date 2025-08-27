میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق ڈپٹی کمشنر میانوالی خالد جاوید گورائیہ نے اپنے اعزاز میں الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہمیانوالی کے شہریوں کی والہانہ محبت اور۔۔۔
پیار ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا، اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کینال ریسٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد جاوید گورائیہ نے کہا کہ میانوالی کے لوگوں کی جانب سے جو محبت اور خلوص ملا، وہ ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے ۔ انہوں نے ضلع کی تعمیر و ترقی میں تعاون پر میانوالی کے شہریوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔خالد جاوید گورائیہ نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق انہوں نے میانوالی شہر کی تعمیر و ترقی، خوبصورتی، صحت، تعلیم اور صفائی کے نظام سمیت دیگر تمام شعبہ ہائے زندگی میں بہتری لانے کے لیے دن رات ایمانداری سے کام کیا۔ انہوں نے تمام افسران و ملازمین کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹیم ورک کے طور پر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔تقریب میں نو تعینات ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی ، ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ خالد جاوید گورائیہ کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کے گلدستے اور تحائف پیش کیے گئے ۔ اور ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔