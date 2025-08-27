عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ٹی ایچ کیو 90 جنوبی کا دورہ کیا اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی صحت عامہ کی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر صوبائی وزیر نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ دورے کے دوران ہسپتال کے صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ عملے کو صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے جینٹورز اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کے اسٹاف کی تنخواہوں کے معاملے پر بھی بریفنگ لی اور کمپنی کو ملازمین کی ماہانہ تنخواہیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی سخت ہدایت دی۔ صوبائی وزیر صحت نے اس موقع پر کہا کہ عوام کو معیاری اور بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے جبکہ مریضوں کی سہولت کے لیے سہولیات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے ۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد شہزاد اور اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ موجود تھیں۔