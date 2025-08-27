10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) فلور ملز مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کرنے کیلئے ایکا کرلیا آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی قیمت میں مزید چالیس روپے کا اضافہ جبکہ انتظامیہ اور حکومتی مشینری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر نے لگی۔۔۔
،تفصیل کے مطابق حالیہ چند روز سے چینی کیساتھ ساتھ آٹے کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہیں ،آٹے کے دس کلو کا تھیلا جو کہ 670روپے میں فروخت ہو رہا تھا کی قیمت میں دس روز کے دوران 120روپے اضافہ کرنے کے بعدراتوں را ت اس کی قیمت مزید 40روپے بڑھا دی گئی اس طرح اب یہ 830روپے میں فروخت ہو رہا ہے ،یہی نہیں آٹے کی کوالٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے ، ذرائع کا کہنا کہ فلور ملز مالکان نے ایکا کر کے آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے اور آئندہ چند روز میں اس کی قیمت مزید بڑھائی جائیگی، اس حوالے دوکاندار صارفین کو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ اور قلت پیدا ہونے کا عندیہ دے رہے ہیں جس پر صارفین تلملا کر رہ گئے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ حکومتی مشینری اور انتظامیہ حسب سابق اس وقت جاگے گی جب پانی سر سے گزر جائیگا اور صورتحال ناقابل کنٹرو ل ہو جائیگی ، اس وقت چینی اڑھائی سو روپے فی کلو کھلم کھلا فروخت ہو رہی ہے جبکہ انتظامیہ کا روایتی انداز آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ممکنہ قلت کی وجہ بنتا جا رہا ہے ، صارفین نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔