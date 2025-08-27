ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژن بھر کے انتظامی افسران کا اجلاس منعقد ہوا جس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن، دھی رانی پروگرام فیز تھری، پلس پراجیکٹ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی۔۔۔
، 12 ربیع الاول کے محافل و جلوسوں کے انتظامات اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ڈی جی مذہبی امور کے نمائندہ، پلس پراجیکٹ کے کوآرڈینیٹر اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرگودہا میں 287، خوشاب میں 187، میانوالی میں 206 اور بھکر میں 126 مدارس کی رجسٹریشن مکمل کی جا چکی ہے ۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر مدارس کی رجسٹریشن شفافیت اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کی جا رہی ہے ۔ یہ عمل قومی سطح پر تعلیمی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نہایت اہم ہے ۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنی ذاتی نگرانی میں باقی ماندہ مدارس کی رجسٹریشن ہر صورت مکمل کریں،پلس پراجیکٹ کے کوآرڈینیٹر وسیم اعوان نے بتایا کہ ڈویژن کی کل 136 موضع جات میں سے 98 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ 36 حتمی مراحل میں ہیں۔ کمشنر نے پلس پراجیکٹ کے تمام انیشیٹوز بروقت اور تیز رفتاری سے مکمل کرنے پر ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کو شاباش دی اور دیگر ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ بھی اپنے اپنے اضلاع میں تمام اقدامات جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کمشنر نے ناقص کارکردگی کے حامل مجسٹریٹس کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی کارکردگی بہتر بنائیں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔