مسلح افراد کی سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کی دکان پر فائرنگ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد کی جانب سے سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کی دکان پر فائرنگ کردی گئی۔تھانہ سمن آباد کے علاقے مقصود آباد میں عامر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنی دکان پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر مبینہ طور پر اس پر فائرنگ کر دی۔ جس سے وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ تاہم دکان کا قیمتی سامان نقصان کا شکار بن گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا۔جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔