خاتون کے پلاٹ پر قبضے کی کوشش،ملزم دھمکیاں دیکر فرار

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)نواحی موضع تھابل میں شاہد وغیرہ نے نگہت بی بی کے پلاٹ پر دھاوا بول کر قبضہ کی کوشش کی،اس دوران اہل محلہ کے جمع ہونے پر خاتون کو دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔

