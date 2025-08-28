صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمینداروں کا گندم کی بوائی نہ کرنے کا فیصلہ :ساجد محمود

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) فلور ملز ایسوسی ایشن کے رہنما راؤ ساجد محمود نے بتایا کہ گزشتہ سال کاشت کاروں کو ان کی گندم کی لاگت نہ ملنے پر اکثر زمینداروں نے گندم کی فصل کی بوائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔۔۔

جس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا اور آٹے کے نرخوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا گزشتہ سال حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نرخوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی مگر اس سال گندم کی بوائی مطلوبہ ہدف سے کم ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ کاشتکار بھاری قیمت پر کھاد اور بیج خریدنے سے قاصر نظر آرہا ہے اس لیے گندم کی پیداوار میں کمی دیکھنے میں آسکتی ہے اور یہ کمی آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا موجب بنے گی حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الحال فوری طور پر وافر مقدار میں گندم کا انتظام کرے وگرنہ چینی کی طرح آٹے کا بحران بھی عوام کے لیے درد سر بن جائے گا اس وقت مارکیٹ میں جو گندم 2300 روپے میں فروخت ہو رہی تھی اب اس کے نرخ 2800 سے 3 ہزار روپے فی من تک پہنچ چکے ہیں جس سے آٹے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے ۔

 

