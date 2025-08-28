بارش کا پانی اور کیچڑ،سبزی اور فروٹ منڈی مسائلستان بن گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کروڑوں روپے سالانہ کما کر دینے والی بڑی سبزی اور فروٹ منڈی مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث مسائل کی آماجگاہ بن گئی ہے۔۔۔
حالیہ بارش سے آڑھتیوں اور دیہاڑی دار مزدوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتاہے منڈی میں بارشی پانی سے جل تھل ہونے اور کیچڑ بننے کے باعث فروٹ اور سبزی کی خرید و فروخت میں شدید دشواری پیش آتی ہے شہریوں نے حکام سے سالانہ ایک کروڑ سے زائد آمدن دینے والی سبزی اور فروٹ کی حالت بہتر بنانے کی اپیل کی ہے یاد رہے کہ منڈی میں سرگودھا اور گرد نواح کے اضلاع سے سبزی اورفروٹ فروخت کرنے والے روزانہ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔