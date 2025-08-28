صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
نجی فلاحی تنظیم کے زیر انتظام تقریب ،کامیاب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نجی فلاحی تنظیم کے زیر انتظام لائف انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز میں منعقدہ خصوصی تقریب میں کامیاب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔۔۔

تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد رانا تھے جبکہ اس موقع پر ایم ڈی لائف انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز ڈاکٹر محمد اشرف چاوڑا سیاسی سماجی راہنما ملک حاجی احمد کھوکھر سمیت دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ادارہ کے طلبہ و طالبات نے جذبہ حب الوطنی پر مبنی تقاریر ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے ۔

 

