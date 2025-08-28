کارپوریشن کے گھوسٹ ،کام چوری ملاز مین کیلئے شکنجہ تیار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے گھوسٹ کام چور اور کرپٹ ملازمین کے گرد شکنجہ تیار ہو گیا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق کمشنر سرگودھا/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا ملک جہانزیب اعوان کی ہدایت پر ایسے ملازمین کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں ان ملازمین کو پیدا ایکٹ کے تحت نوکری فارغ کر دیا جائے گا ان ملازمین کے خلاف کارروائی میں تاخیر تین روز قبل ملازمین کے تبادلے تھے ، اب جلد چھانٹی کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہونے کا قوی امکان ہے ۔