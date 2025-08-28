صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن کے گھوسٹ ،کام چوری ملاز مین کیلئے شکنجہ تیار

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے گھوسٹ کام چور اور کرپٹ ملازمین کے گرد شکنجہ تیار ہو گیا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق کمشنر سرگودھا/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا ملک جہانزیب اعوان کی ہدایت پر ایسے ملازمین کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں ان ملازمین کو پیدا ایکٹ کے تحت نوکری فارغ کر دیا جائے گا ان ملازمین کے خلاف کارروائی میں تاخیر تین روز قبل ملازمین کے تبادلے تھے ، اب جلد چھانٹی کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہونے کا قوی امکان ہے ۔

 

