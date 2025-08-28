صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں میں 200سے زائد افسروں کی سیٹیں خالی

  • سرگودھا
بلدیاتی اداروں میں 200سے زائد افسروں کی سیٹیں خالی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں میں افسر وں کی کمی سے ان اداروں کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے جس پربلدیہ افسران کو دیگر دوسرے بلدیاتی اداروں میں بھی ڈیوٹی دینا پر رہی ہے۔۔۔

 جس سے ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے 421 بلدیاتی اداروں کی میونسپل آفیسرز فنانس ریگولیشن پلاننگ اور آئی اینڈ ایس کی دوسو سے زائدایل سی ایس افسران کی کمی کی وجہ سے سیٹیں خالی ہونے پر افسران پانچ پانچ سیٹوں کیاضافی چارج ملے ہوئے یہ افسران ایکدن ایک ادارے دوسرے دن دوسرے اگلے دن اور جگہ ڈیوٹی دینا پر رہی ہے جس سے ان افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی میونسپل کارپوریشن سرگودھا سرگودھا میں چیف افیسر میونسپل افیسر سروسز میونسپل افیسر انفراسٹرکچراور میونسپل آفیسر پلاننگ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن