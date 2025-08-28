بلدیاتی اداروں میں 200سے زائد افسروں کی سیٹیں خالی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں میں افسر وں کی کمی سے ان اداروں کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے جس پربلدیہ افسران کو دیگر دوسرے بلدیاتی اداروں میں بھی ڈیوٹی دینا پر رہی ہے۔۔۔
جس سے ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے 421 بلدیاتی اداروں کی میونسپل آفیسرز فنانس ریگولیشن پلاننگ اور آئی اینڈ ایس کی دوسو سے زائدایل سی ایس افسران کی کمی کی وجہ سے سیٹیں خالی ہونے پر افسران پانچ پانچ سیٹوں کیاضافی چارج ملے ہوئے یہ افسران ایکدن ایک ادارے دوسرے دن دوسرے اگلے دن اور جگہ ڈیوٹی دینا پر رہی ہے جس سے ان افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی میونسپل کارپوریشن سرگودھا سرگودھا میں چیف افیسر میونسپل افیسر سروسز میونسپل افیسر انفراسٹرکچراور میونسپل آفیسر پلاننگ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔