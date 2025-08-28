پی ایچ اے میں افسروں کی تعیناتی نہ ہونے سے دفتری امور متاثر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی عدم توجہی کے باعث پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودھا میں عرصہ دراز سے افسران کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور متاثر ہونا شروع ہونگے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بارہ کے قریب پوسٹیں خالی پڑی ہیں اسی طرح دیگر ملازمینکی بھی کمی ہے اتھارٹی کے امور نمٹانے کے لیے جونئیر ملازمین کو کو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے اضافی چارج دیئے ہوئے ہیں۔ جبکہ عرصہ دراز سے بورڈ آف گورنر بھی تشکیل نہیں ہوئی ہے جس سے بجٹ کی منظوری بھی التواء کا شکار ہے ۔