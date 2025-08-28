ٹیچر رہنمائوں کے سکولوں کے دورے ،اساتذہ کا 2ستمبر کو احتجاج کا اعلان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان و مرکزی راہنما اگیگا چوہدری اشتیاق احمد چیمہ اور سرپرست اعلیٰ پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن سید کوثر حسین شیرازی چوہدری۔۔۔
فیصل نذیر چیمہ ،ڈاکٹر باسط بھٹی ،سید سبطین شیرازی ،حافظ محمد اشفاق نے ضلع سرگودھا کے مختلف سکولوں کا دورہ کیا۔جس پر اساتذہ برادری نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔اور دو ستمبر بروز منگل پریس کلب سرگودھاکے سامنے احتجاج کا اعلان کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انشاء اﷲ تعالیٰ باقی سکولوں کا بھی جلد دورہ کیا جائے گا اور دو ستمبر کے احتجاج کو کامیاب کیا جائے گا۔