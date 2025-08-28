مرکز قومی بچت کا سسٹم خراب،کھاتے دار رقوم سے محروم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکز قومی بچت سرگودھا کا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے کھاتہ دار مردوخواتین کو ساتویں روز بھی اپنی رقم نہ مل سکیں۔۔۔
جس کیلئے وہ خوار ہو کر سراپا احتجاج بن کر رہ گئے ہیں ا ن کا کہنا ہے کہ کئی عزیز بیمار اور لاچار ہیں ،گھروں میں فاقہ کشی کے ساتھ ساتھ جن کے ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کئے اور جو خود بیمار ہیں وہ ادویات کے لئے ترس رہے ہیں اور کئی اپنے بجلی ،گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے مگر سات روز سے قومی بچت مرکز کا سسٹم مسلسل خراب ہونے سے اپنی رقوم لینے سے قاصر ہیں اس لئے حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو فل الفور بحال کر کے ان کی دادرسی کی جائے ۔