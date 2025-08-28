صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکز قومی بچت کا سسٹم خراب،کھاتے دار رقوم سے محروم

  • سرگودھا
مرکز قومی بچت کا سسٹم خراب،کھاتے دار رقوم سے محروم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکز قومی بچت سرگودھا کا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے کھاتہ دار مردوخواتین کو ساتویں روز بھی اپنی رقم نہ مل سکیں۔۔۔

جس کیلئے وہ خوار ہو کر سراپا احتجاج بن کر رہ گئے ہیں ا ن کا کہنا ہے کہ کئی عزیز بیمار اور لاچار ہیں ،گھروں میں فاقہ کشی کے ساتھ ساتھ جن کے ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کئے اور جو خود بیمار ہیں وہ ادویات کے لئے ترس رہے ہیں اور کئی اپنے بجلی ،گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے مگر سات روز سے قومی بچت مرکز کا سسٹم مسلسل خراب ہونے سے اپنی رقوم لینے سے قاصر ہیں اس لئے حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو فل الفور بحال کر کے ان کی دادرسی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول

سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار

جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن