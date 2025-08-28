قتل اور اقدام قتل کے ملزموں کو 72گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ایک قتل اور دو افراد کو زخمی کرنے پر درج اندھے قتل و اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے 72 گھنٹے میں گرفتار کر لیا جن کے اعتراف جرم پر مزید تفتیش جاری ہے ۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھلوال کے علاقہ صدر میں مسلح افراد نے 4 افراد کو زخمی کر دیا جن میں سے ایک زخمی 2 روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. جس تھانہ صدر بھلوال میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل و اقدام قتل کے درج مقدمہ میں ملوث ملزمان کی کھوج لگاتے ہوئے جدید و روائتی طریقہ کار کو اپنایا اور 72 گھنٹے میں ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا جن کے اعتراف جرم پر مذید تفتیش جاری ہے ۔