صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل اور اقدام قتل کے ملزموں کو 72گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا

  • سرگودھا
قتل اور اقدام قتل کے ملزموں کو 72گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ایک قتل اور دو افراد کو زخمی کرنے پر درج اندھے قتل و اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے 72 گھنٹے میں گرفتار کر لیا جن کے اعتراف جرم پر مزید تفتیش جاری ہے ۔

ذرائع کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھلوال کے علاقہ صدر میں مسلح افراد نے 4 افراد کو زخمی کر دیا جن میں سے ایک زخمی 2 روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. جس تھانہ صدر بھلوال میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل و اقدام قتل کے درج مقدمہ میں ملوث ملزمان کی کھوج لگاتے ہوئے جدید و روائتی طریقہ کار کو اپنایا اور 72 گھنٹے میں ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا جن کے اعتراف جرم پر مذید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

31 ہزار تھیلے گندم برآمد ، فلور ملز اور 8 گودام سیل

دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

دریائوں ، نہروں کے پلوں پر شہری جمع ہو نے پر پابندی

ملکوال:مغربی پھا ٹک کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت

فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن