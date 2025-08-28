پولیس سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈی پی او کی ہدایت پر گزشتہ روز پولیس سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہی۔۔۔
حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات اور نچلے علاقے متاثر ہوئے ، جہاں پولیس کے جوانو ں نے ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مل کر عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، پولیس اہلکار نہ صرف سڑکوں اور گلیوں میں پھنسے شہریوں کی مدد کر تے رہے بلکہ بزرگوں، خواتین اور بچوں کو سہارا دے کر محفوظ مقامات تک پہنچا یا،اس موقع پر ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن تحفظ اور سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔