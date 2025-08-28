صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل

  • سرگودھا
پولیس سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈی پی او کی ہدایت پر گزشتہ روز پولیس سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہی۔۔۔

حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات اور نچلے علاقے متاثر ہوئے ، جہاں پولیس کے جوانو ں نے ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مل کر عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، پولیس اہلکار نہ صرف سڑکوں اور گلیوں میں پھنسے شہریوں کی مدد کر تے رہے بلکہ بزرگوں، خواتین اور بچوں کو سہارا دے کر محفوظ مقامات تک پہنچا یا،اس موقع پر ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن تحفظ اور سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن