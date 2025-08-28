صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

47 پل کے قریب قائم اڈوں کی منتقلی میں پیشرفت نہ ہوسکی

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) 47 پل کے قریب قائم اڈوں کو تاحال شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آرہی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان تمام اڈوں کو جو 47 پل پر قائم ہے۔۔۔

انہیں شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا تاکہ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ،اس حوالے سے ان اڈوں کو جنرل بس سٹینڈ منتقل کرنے کے لیے بھی غور کیا جا تا رہا مگر کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ، جس کی وجہ سے آئے روز یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام رہتی ہے کیونکہ بڑی گاڑیاں پل کے دونوں طرف اڈے ہونے کی وجہ سے ٹرن لیتی ہیں جس سے ٹریفک کی روانی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیہ سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سے اڈے شہر سے باہر منتقل کیے جائیں ۔

 

