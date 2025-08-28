آ ف آ ر ٹ ایمر جنسی اور آ پر یشن تھیٹر کی منظور ی خوش آئند ہے ، محمد شفیق ا لر حمن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ وز یر اعلیٰ پنجا ب مریم نو ازشر یف کے علاج معا لجہ کیلئے بہتر سہو لیات کی فراہمی کے۔۔۔
مشن کے تحت سرگو دہا میں سٹیٹ آ ف آ ر ٹ ایمر جنسی اور آ پر یشن تھیٹر کے قیا م کی منظور ی کا فیصلہ ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے ساڑھے 6ارب ر و پے کی لا گت سے یہ منصو بہ 2سا ل میں مکمل ہو گا بلاشبہ نوا زشر یف انسٹیٹو ٹ آ ف کا ر ڈ یا لو جی ایک بڑا منصو بہ تھا ا ب ا س کے ساتھ سٹیٹ آف دی آ ر ٹ ایمر جنسی آ پر یشن تھیٹر کے قیا م کی منظور ی ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے ۔