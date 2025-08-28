یونین کونسلز میں سیکرٹریز کی کمی ، کارکردگی متاثر ہونے لگی
سرگودھا (نعیم فیصل سے )سرگودھا سمیت صوبہ بھرکی یونین کونسلز میں سیکرٹریز کی کمی کے باعث ان کی کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے اس وقت بعض سیکرٹریز دو سے تین یونین کونسلوں میں اضافی ڈیوٹی دینے پر مجبور ہیں۔۔۔
اس وقت زیادہ تر یونین کونسل میں نائب قاصد بھی نہیں ہیں جس وجہ سے ان سیکرٹری کو اپنی دوسری یونین کونسلوں میں تالے لگا کر ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے جبکہ عرصہ دراز سے مستحق نائب قاصدوں کی ترقی کا کیس التوا کا شکار چلا آ رہا ہے اعلی حکام نہ ہی یونین سیکرٹریز بھرتی کر رہی ہے نہ ان ملازمین کو ترقی دے رہی ہے جب کہ ہر سال درجنوں یونین کونسل ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں سرگودھا ڈویژن کی تازہ صورتحال کے مطابق مجموع طور پر 349یونین کونسلوں میں صرف 228میں سیکرٹری کام کر رہے ہیں جن میں سے 73دیگر محکموں کے ہیں اسی طرح ضلع سرگودھا کی186 یونین کونسلوں میں 115یونین کونسلوں میں سیکرٹریز کام کر رہے ہیں جن میں سے صرف42محکمہ کے ہیں اسی طرح خوشاب کی48یو سی میں سے 46میانوالی کی 51یونین کونسلوں میں سے 26،بھکر کی 64یونین کونسل میں سے 40 کونسلوں میں سیکرٹری کام کر رہے ہیں جبکہ ڈویژن بھر میں دو ڈپٹی ڈائریکٹر ،10اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی پوسٹیں بھی خالی پڑی ہیں ،اس حوالے سے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک آصف اقبال نے بتایاکہ اعلی حکام سے اس کمی کو پر کرنے کی استدعا کی ہے ۔