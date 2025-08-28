تحریک انصاف کی ملک گیر مقبو لیت سے حکمرانوں کی نیندیں حرام:ندیم اکر م چیمہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکر م چیمہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن تحریک انصاف کی ملک گیر مقبو لیت فا ر م 47حکو مت اور حواریوں کی نیندیں حرا م کرچکی ہے۔۔۔
پاکستا ن تحریک انصاف با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قیا د ت میں متحد و مضبو ط ہے پی ٹی آئی نے اختلا فات کی افوا ہین پھیلا نے وا لے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں خیبر سے کر اچی تک 25کر وڑ عوا م کی امیدوں کا مر کز با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور تحریک انصاف ہے بہت جلد تاریخ کی نا کا م ترین حکو مت کا دھڑ ن تختہ ہو نے وا لا ہے۔