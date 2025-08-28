صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک انصاف کی ملک گیر مقبو لیت سے حکمرانوں کی نیندیں حرام:ندیم اکر م چیمہ

  • سرگودھا
تحریک انصاف کی ملک گیر مقبو لیت سے حکمرانوں کی نیندیں حرام:ندیم اکر م چیمہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکر م چیمہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن تحریک انصاف کی ملک گیر مقبو لیت فا ر م 47حکو مت اور حواریوں کی نیندیں حرا م کرچکی ہے۔۔۔

پاکستا ن تحریک انصاف با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قیا د ت میں متحد و مضبو ط ہے پی ٹی آئی نے اختلا فات کی افوا ہین پھیلا نے وا لے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں خیبر سے کر اچی تک 25کر وڑ عوا م کی امیدوں کا مر کز با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور تحریک انصاف ہے بہت جلد تاریخ کی نا کا م ترین حکو مت کا دھڑ ن تختہ ہو نے وا لا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن