محکمہ خوراک گودام کیساتھ ریڑھی بازار کا قیام روک دیا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی جانب سے سلانوالی روڈ پر محکمہ خوراک کے گودام کی دیوار کے ساتھ ماڈل ریڑھی بنانے پر محکمہ خوراک نے ماڈل ریڑھی بازار بنانے سے روک دیاگیا۔۔۔

ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے بازاروں کو فروٹ ریڑھی سے پاک کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ماڈل ریڑھی بازار بنانے شروع کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں سلانوالی روڈ پر بنایا جانے والے ماڈل ریڑھی بازار کی تعمیر آخری مراحل میں ہے محکمہ خوراک نے گودام کی دیوار کے ساتھ بننے والے ماڈل ریڑھی بازار کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے بلدیہ اور محکمہ میں تنازعہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔

 

