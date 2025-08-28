صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سیلا ب اور با ر ش سے متاثر ہ علاقوں میں و با ئی ا مر اض تشویشناک ہیں،سکندر حیات وڑائچ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ سیلا ب اور با ر ش سے متاثر ہ علاقوں میں و با ئی ا مر اض کے پھیلا ؤ کی تشویشنا ک صورتحا ل سامنے آ ر ہی ہے۔۔۔

 خیبر پختونخوا ہ سمیت با ر ش اور سیلا ب سے متاثر ہ علاقوں میں و با ئی ا مر اض کی رو ک تھا م کیلئے حکو متی سطح پر سخت ا قدا ما ت کی ضرورت ہے قدرتی آفت کے بعد انسا نی غفلت سے و با ئی ا مراض کے پھیلا ؤ کی کو ئی گنجا ئش نہیں ا س حوالے سے پی ایم اے بھرپور اقدامات اٹھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کریگی، ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور مزید ٹیمیں بھی روانہ کی جا رہی ہیں۔

 

