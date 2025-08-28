صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدام اٹھائیگی ،غوث محمد نیازی

  • سرگودھا
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) کی حکومت متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔۔۔

ضلع خوشاب کے علاقہ وادی سون اور مہاڑ کے متاثرہ علاقوں کا سروے کرایا جا رہا ہے انشاء اﷲ تمام متاثرین کو بلا امتیاز ریلیف ملے گا ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب دریائے جہلم میں ممکنہ طغیا نی کے خدشہ کے پیش نظر تمام حفاظی انتظامات مکمل ہیں سیلاب کی امداد کیلئے ریسکیو 1122سول ڈیفنس ہیلتھ اور زراعت سمیت تمام متعلقہ محکمے پوری طرح لرٹ ہیں ۔

 

ملتان

واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول

سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار

جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک

