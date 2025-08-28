حکومت متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدام اٹھائیگی ،غوث محمد نیازی
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) کی حکومت متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔۔۔
ضلع خوشاب کے علاقہ وادی سون اور مہاڑ کے متاثرہ علاقوں کا سروے کرایا جا رہا ہے انشاء اﷲ تمام متاثرین کو بلا امتیاز ریلیف ملے گا ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب دریائے جہلم میں ممکنہ طغیا نی کے خدشہ کے پیش نظر تمام حفاظی انتظامات مکمل ہیں سیلاب کی امداد کیلئے ریسکیو 1122سول ڈیفنس ہیلتھ اور زراعت سمیت تمام متعلقہ محکمے پوری طرح لرٹ ہیں ۔