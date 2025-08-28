صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد آصف بھا ئکی زیر قیادت شہریوں کے وفد کی فروہ عامر سے ملاقات

  • سرگودھا
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا ئکی زیر قیادت شہریوں کے وفد نے ڈپٹی کمشنر خوشا ب فروہ عامر سے ملاقات کی۔۔۔

 ملاقات کے دوران خوشاب شہر میں پینے کے پانی کے مسائل ترقیاتی اور عوامی فلاح وبہبود کے منصوبوں سمیت دیگر انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیاگیا۔عوام کو حقیقی معنوں میں وزیر اعلی پنجاب کی جانب سے دی گئی سہولیات سے مستفید کرنے کیلئے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلدمکمل کرنے پر زور دیا گیا، ڈپٹی کمشنر خوشاب آصف بھا کی عوامی فلاح وبہبود ،خصوصی دلچسپی اور کاوشوں کو سراہا اور پانی و دیگر مسائل کے حل کیلئے متعلقہ اداروں کو فوری عملدرآمد کی ہدایات جاری کیں ۔

 

