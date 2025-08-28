فخر ہے جماعت اسلامی کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں،عبدالرحمن جامی
بھیرہ(نامہ نگار )جماعت اسلامی بھیرہ سٹی کے امیر عبدالرحمن جامی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ ایماندار، محب وطن اور۔۔۔
باصلاحیت لوگوں کو سامنے لا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تاکہ ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہو۔ وہ جماعت کے یومِ تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب میں گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ ہم ملک میں اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کیلئے پرامن اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ مشکلات کا حل صرف اسلامی نظام میں ہے ۔