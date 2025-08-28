صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فخر ہے جماعت اسلامی کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں،عبدالرحمن جامی

  • سرگودھا
فخر ہے جماعت اسلامی کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں،عبدالرحمن جامی

بھیرہ(نامہ نگار )جماعت اسلامی بھیرہ سٹی کے امیر عبدالرحمن جامی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ ایماندار، محب وطن اور۔۔۔

 باصلاحیت لوگوں کو سامنے لا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تاکہ ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہو۔ وہ جماعت کے یومِ تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب میں گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ ہم ملک میں اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کیلئے پرامن اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ مشکلات کا حل صرف اسلامی نظام میں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن