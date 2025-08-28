بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ،تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح سے ہی ہلکی بارش شروع ہو گئی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔۔۔
شہریوں نے بھادوں کے حبس زدہ موسم میں سکھ کا سانس لیا بیشتر شہریوں کا کہنا ہے کہ امسال موسم گرما اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے جبکہ ملک بھر میں شدید بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے صاحب ثروت حضرات کو اس آسمانی آفت میں گھرے افراد کی ہر ممکن مدد کرنی چاہئیے تاکہ وہ سردی کے موسم میں اپنے گھروں میں باعزت زندگی بسر کر سکیں ۔