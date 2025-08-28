پیپیلوما ویکسین: 12روزہ مہم 15ستمبر سے شروع ،ٹیمیں تیار
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی بچیوں کو کینسر و دیگر مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے پیپیلوما ویکسین لگانے کے لیے 12 روزہ مہم کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا مہم کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں تیار تربیت کا عمل مکمل موبائل ٹیمیں گھر گھر جا۔۔۔
کر 9 تا 15 سال کی 26 ہزار بچیوں کو انجیکشن لگائیں گی مہم کی افادیت کے سلسلہ میں بھرپور آگاہی مہم کا آغاز کردیا گیا ہے ان خیالات کا اظہار ڈپٹی ڈی او ہیلتھ و ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ڈاکٹر عبدالرحمن نے اپنی ایک پریس بریفنگ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کی بڑی تعداد بریسٹ کینسر سمیت دیگر مہلک امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور بہت سی خواتین مناسب علاج و معالجہ نہ ہونے کے باعث جان کی بازی ہار جاتی ہیں حکومت وقت نے بچیوں کو موزی امراض سے بچاؤ کے لیے ایک بھرپور مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے مہم کا اغاز 15 ستمبر سے ہوگا جو 26 ستمبر تک جاری رہے گی مہم کے لیے محکمہ صحت نے 20 موبائل ٹیمیں اور 16 فرسٹ لائن سپروائزروں کی ٹیمیں تشکیل دے کر ان کی تربیت کا عمل مکمل کر لیا ہے ۔