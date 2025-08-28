سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں صفائی میں صفائی کی مانیٹرنگ
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی ستھرا پنجاب پروگرام کو نئے آئیڈیا کے تحت مربوط بنانے اور بہترین صفائی کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نیا پلان تشکیل دے کر عملی اقدامات شروع کر دیے۔۔۔
سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں صفائی ستھرائی کے نظام کی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہر یونین کمیٹی پانچ ارکان پر مشتمل ہوگی جس کے ممبران میں علاقائی نمبردار امام مسجد اور تین اہم شخصیات شامل ہوں گی اور یہی عمل اربن ایریا میں بھی دہرایا جائے گا ان خیالات کا اظہار سلانوالی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مانیٹرنگ مینیجر چوہدری ذیشان آصف نے پریس بریفنگ کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ستھرا پنجاب پروگرام کا نظام رواں سال ماہِ جنوری میں شروع کیا ہوتا اور تقریبا آٹھ ماہ کے دوران سالہا سال سے بند نکاسی آب کے بڑے چھوٹے نالوں کی صفائی کر کے لاکھوں ٹن فضلہ اور لاکھوں ٹن کچرا شہری اور دیہی علاقوں کے بازاروں شاہراہوں گلی محلوں سے اٹھا یا گیا ہے ۔