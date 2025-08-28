صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں صفائی میں صفائی کی مانیٹرنگ

  • سرگودھا
سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں صفائی میں صفائی کی مانیٹرنگ

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی ستھرا پنجاب پروگرام کو نئے آئیڈیا کے تحت مربوط بنانے اور بہترین صفائی کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نیا پلان تشکیل دے کر عملی اقدامات شروع کر دیے۔۔۔

 سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں صفائی ستھرائی کے نظام کی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہر یونین کمیٹی پانچ ارکان پر مشتمل ہوگی جس کے ممبران میں علاقائی نمبردار امام مسجد اور تین اہم شخصیات شامل ہوں گی اور یہی عمل اربن ایریا میں بھی دہرایا جائے گا ان خیالات کا اظہار سلانوالی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مانیٹرنگ مینیجر چوہدری ذیشان آصف نے پریس بریفنگ کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ستھرا پنجاب پروگرام کا نظام رواں سال ماہِ جنوری میں شروع کیا ہوتا اور تقریبا آٹھ ماہ کے دوران سالہا سال سے بند نکاسی آب کے بڑے چھوٹے نالوں کی صفائی کر کے لاکھوں ٹن فضلہ اور لاکھوں ٹن کچرا شہری اور دیہی علاقوں کے بازاروں شاہراہوں گلی محلوں سے اٹھا یا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

31 ہزار تھیلے گندم برآمد ، فلور ملز اور 8 گودام سیل

دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

دریائوں ، نہروں کے پلوں پر شہری جمع ہو نے پر پابندی

ملکوال:مغربی پھا ٹک کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت

فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن