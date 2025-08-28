امن کے بغیر کامیاب ریاست کا تصور ممکن نہیں، قاری یوسف رحمانی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا) مسجد عائشہ صدیقہ کے خطیب قاری یوسف رحمانی نے کہا ہے کہ امن کے بغیر کامیاب ریاست کا تصور ممکن نہیں ملک میں امن و سلامتی کا قیام پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔۔۔
علماء اور عوام متحد ہوکر وطن دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملادیں انہوں نے کہا کہ مذہبی رہنما اور عوام حکومت و انتظامیہ کے دست و بازو بن کر وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں جب عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے توتب ہی ریاست مدینہ عمل میں آئیگی ۔