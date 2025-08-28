تحصیلدار خوشاب سے قانونگوئی اور رجسٹریشن کی ذمہ داریاں واپس
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے تحصیلدار خوشاب امان اﷲ گوندل سے انکی ناقص کارکردگی پرسرکل قانونگوئی مٹھہ ٹوانہ اور رجسٹریشن کی ذمہ داریاں واپس لے لیں۔۔۔
اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان کی جگہ نائب تحصیلداررانا مشتاق حسین کو ریونیو آفیسر جوہر آباد سرکل اور نائب تحصیلداراظہر شیرازی کو قانون گوئی سرکل کنڈ کا اضافی چارج دیا گیاہے ، نائب تحصیلداروں رانا مشتاق اور اظہر شیرازی نے اپنے سر کلزمیں ریونیو ریکوری پوزیشن بہتر بنانے کیلئے نئے عزم کے ساتھ اضافی ذمہ داریاں سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے ۔