2مشکوک افراد کی تلاشی ،پستول برآمد،مقدمات درج
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )سٹی پولیس جوہر آباد اور اور جوڑہ کلاں پولیس نے دو مشکوک افراد کو قانون کی گرفت میں لے کر ان کے قبضہ سے دو پستول اور 8کارتوس برآمد کر لئے۔۔۔
گرفتار کئے گئے دونوں ملزمان کیخلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔