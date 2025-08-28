ایچ پی وی ویکسی نیشن پروگرام کے تحت ضلع کونسل بھکر میں اہم سیمینار
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایچ پی وی ویکسی نیشن پروگرام کے تحت ضلع کونسل بھکر میں ایک اہم سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینارکی صدارت سی ای او محکمہ صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کی۔
سیمینار میں سپیشل انویسٹیگیشن افسر شوکت،میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر احسان اﷲ خان، محکمہ صحت کے افسران،ماہرینِ صحت اور مختلف این جی اوز کے نمائندگان نے شرکت کی۔سیمینار کا مقصد شرکاء کو ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) ویکسین کی اہمیت،افادیت اور اس کے حفاظتی پہلوؤں سے آگاہ کرنا تھا