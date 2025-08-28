صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ پی وی ویکسی نیشن پروگرام کے تحت ضلع کونسل بھکر میں اہم سیمینار

  • سرگودھا
ایچ پی وی ویکسی نیشن پروگرام کے تحت ضلع کونسل بھکر میں اہم سیمینار

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایچ پی وی ویکسی نیشن پروگرام کے تحت ضلع کونسل بھکر میں ایک اہم سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینارکی صدارت سی ای او محکمہ صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کی۔

سیمینار میں سپیشل انویسٹیگیشن افسر شوکت،میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر احسان اﷲ خان، محکمہ صحت کے افسران،ماہرینِ صحت اور مختلف این جی اوز کے نمائندگان نے شرکت کی۔سیمینار کا مقصد شرکاء کو ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) ویکسین کی اہمیت،افادیت اور اس کے حفاظتی پہلوؤں سے آگاہ کرنا تھا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن