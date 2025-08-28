محکمانہ کاروائیوں کیخلاف احتجاج، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمانہ کاروائیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنے والے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے لال ملز چوک میں کسٹم ٹیموں کی جانب سے کارروائی کی گئی تو دکانداروں نے مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دکانداروں کو اکٹھا کرنے کیلئے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنا شروع کر دیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے احتجاج کرنے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔