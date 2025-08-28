میرج و ڈیتھ گرانٹ کی تقسیم کے حوالے سے پروقار تقریب
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ ز کے تحت میرج و ڈیتھ گرانٹ کی تقسیم کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں معروف مائن اونر و ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن ضلع خوشاب چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ نے شرکت کی، تقریب میں مائنز لیبر ویلفیئر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب ہمایوں محسن آہیرمائنز لیبرز ویلفیئر آفیسرجہانزیب محمد اسلم سمیت دیگر افسران شریک تھے اس موقع پر معزز مہمان خصوصی چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو نے مائنز ورکر میں چیک تقسیم کئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کے قیمتی معدنیات نکالنے والے مائنز ورکرز ہمارا سرمایہ ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا حکومت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔