صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منظور نظر پٹواری کو تین حلقوں کی ذمہ داری دیدی گئی ،عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر

  • سرگودھا
منظور نظر پٹواری کو تین حلقوں کی ذمہ داری دیدی گئی ،عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)منتخب نمائندے کی اپنے پی اے کی خواہش پر منظور نظر پٹواری کو تین حلقوں کی ذمہ داری دے ڈالی، ذرائع کے مطابق عدیل نامی پٹواری کو حلقہ 80, حلقہ 29 اور حلقہ 30 کی ذمّہ داری ٹھونس دی گئی۔۔۔

 جس سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ عام حالات میں ایک پٹواری کو اس کے حلقہ میں سائلین کو وقت دینا مشکل ہے جبکہ ایک ہی پٹواری کو تین حلقوں میں لگا کر ان حلقوں کے سائلین کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر وڈپٹی کمشنر سرگودہا ایسے واقعات کا نوٹس لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

31 ہزار تھیلے گندم برآمد ، فلور ملز اور 8 گودام سیل

دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

دریائوں ، نہروں کے پلوں پر شہری جمع ہو نے پر پابندی

ملکوال:مغربی پھا ٹک کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت

فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن