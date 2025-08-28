منظور نظر پٹواری کو تین حلقوں کی ذمہ داری دیدی گئی ،عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)منتخب نمائندے کی اپنے پی اے کی خواہش پر منظور نظر پٹواری کو تین حلقوں کی ذمہ داری دے ڈالی، ذرائع کے مطابق عدیل نامی پٹواری کو حلقہ 80, حلقہ 29 اور حلقہ 30 کی ذمّہ داری ٹھونس دی گئی۔۔۔
جس سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ عام حالات میں ایک پٹواری کو اس کے حلقہ میں سائلین کو وقت دینا مشکل ہے جبکہ ایک ہی پٹواری کو تین حلقوں میں لگا کر ان حلقوں کے سائلین کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر وڈپٹی کمشنر سرگودہا ایسے واقعات کا نوٹس لیں۔