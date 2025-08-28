صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی خوشاب سے ایم پی اے سردار علی حسین بلوچ کی ملاقات

  • سرگودھا
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن سردار علی حسین بلوچ نے ڈپٹی کمشنرخوشاب فروہ عامر سے ملاقات کی، ڈی سی کمپلیکس جوہر آباد میں ہونیوالی اس ملاقات کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عبدالماجد خان۔۔۔

سردار علی حسین بلوچ کے کوآرڈی نیٹر پیر سید مصیب رضا شاہ بھی موجود تھے ، ایم پی اے سردار علی حسین بلوچ نے ترقیاتی اور عوامی فلاح وبہبود کے منصوبوں سمیت دیگر انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے رکن صوبائی اسمبلی سردار علی حسین بلوچ کی طرف جانب سے تجاویز کی روشنی میں تمام مسائل کو حل کریں گے ۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی تمام تر مسائل اولین بنیادوں پر حل کیے جائیں۔

 

