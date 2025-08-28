صاحبزادہ ابرار احمد بگوی کی زیر صدارت تنظیمات اہلِ سنت اور انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس
بھیرہ(نامہ نگار) خطیبِ شہر اور امیر مجلس حزب الانصار صاحبزادہ ابرار احمد بگوی کی زیر صدارت تنظیمات اہلِ سنت اور انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس ظہور ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔۔۔
جس میں جشنِ عیدمیلاد النبی کو مکمل یکجہتی اور بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔اجلاس میں محمد اویس گجر، حافظ میثم رضا، صاحبزادہ آصف ابرار بگوی، میاں محمد نعیم الدین، پیر ابرار حیات شاہ، شیخ علی حمزہ، مہر محمد بلال طاہری بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔اجلاس میں استقبالِ ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے انتظامیہ کی عدم دلچسپی، صفائی کے لیے ستھرا پنجاب پروگرام کی غفلت اور جلوس کے روٹ پر ٹریفک کی روانی کے مسائل زیرِ بحث آئے ۔