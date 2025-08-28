صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور سیداں بھیرہ میں بارش کے پانی کی نکاسی شروع

  • سرگودھا
علی پور سیداں بھیرہ میں بارش کے پانی کی نکاسی شروع

بھیرہ(نامہ نگار )علی پور سیداں بھیرہ میں حالیہ بارشوں کے باعث گلیوں میں کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے ۔

اہلِ محلہ کی درخواست پر اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بھلوال سے سکشن مشین منگوا کر نکاسی کا عمل شروع کرا دیا۔ مشین نہ صرف پانی کی نکاسی کرے گی بلکہ گلیوں اور نالیوں کی صفائی بھی کرے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی بھیرہ اور ستھرا پنجاب پروگرام کا عملہ کام میں مصروف ہے ۔ تحصیل بار بھیرہ کے رکن سید حسن رضا تقوی ایڈووکیٹ نے نکاسی آب اور گلیوں نالیوں کی صفائی کا کام شروع کرانے پر اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کا شکریہ ادا کیا ہے ۔

 

